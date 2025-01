'Política atrapalha nosso futuro gastronômico', diz chef peruano premiado

Um copo de uísque em uma mão, um outro de água na outra e o chef peruano chef Rafael Osterling estava pronto para festejar a maior ascensão do ano na lista do 50 Best Restaurants latino em 2024 - em um ano, o estabelecimento que leva seu primeiro nome galgou 27 posições e chegou ao 19° lugar na lista.

Ambiente do Rafael, em Lima Imagem: Vinicios Barros

No canto do jardim do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, onde foi realizada a premiação do "Oscar da gastronomia", porém, Rafael dedicou alguns minutos para falar de política. Ou você leitor pensa mesmo que o mundo da cozinha também não está atrelado a ela?