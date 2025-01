Restaurante mais antigo da Flórida faz 120 anos e comporta 1700 pessoas

Casimiro abriu um pequeno café, o humilde Columbia Saloon, onde servia bebidas alcóolicas fortes a imigrantes e trabalhadores locais da indústria de charutos, além do potente café cubano e de sanduíches como acompanhamento. Mudou o nome do estabelecimento em 1905 para Columbia Restaurant, mas foi com a proibição do álcool na Flórida, em 1918, que o Columbia foi crescendo até alcançar os 4831 m2 atuais e os 300 funcionários na unidade.

Salões opulentos e acolhedores

Imagem: Columbia Restaurant

Os salões, decorados com azulejos espanhóis pintados à mão, móveis de madeira e lustres elegantes, vão contando essa história. O La Fonda Dining Room, por exemplo, é de 1920 e simboliza o início dessa expansão do Columbia. Com as leis severas contra o álcool, Casimiro Hernandez ou perdia seu bar ou mudaria o conceito. Adquiriu então o restaurante ao lado, o La Fonda e, literalmente de uma hora para a outra, dobrou o tamanho de seu negócio, tornando-se um dono de restaurante respeitado.

Imagem: Columbia Restaurant

O La Fonda é um ambiente acolhedor, com inspiração nas pequenas tavernas tradicionais da Espanha, que contrasta com os salões gigantescos do Columbia. A história e a decoração convidam o cliente a percorrer todos os salões quase como uma visita a um palácio.