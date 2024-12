Além da Disney: navegue com tartarugas e jacarés pela Flórida selvagem

Imagem: Andrea Miramontes

Localizado no Golfo do México, com aquele azul caribenho que parece pintura, Destin-Fort Walton Beach abriga quatro espécies de tartarugas-marinhas, das sete existentes no mundo. Reme até os bancos de areia com caiaque ou prancha de paddle board e leve o snorkel. Há uma grande possibilidade de os animais nadarem do seu ladinho.

Outro destino incrível para vê-las é na praia de Juno, localizada em Palm Beaches. Aliás em toda a costa desse destino, da praia de Júpiter até Boca Raton, há desova desses animais a partir do mês de março.

Imagem: Andrea Miramontes

Em Juno, no meio do caminho, é possível fazer uma visita ao hospital de tartarugas-marinhas Loggerhead Marinelife Center (LMC), dedicado a resgatar, tratar e devolver no mar.

São tartarugas que chegam atropeladas, machucadas e muitas vezes desnutridas por encherem o estômago de plástico. O visitante pode acompanhar todo o trabalho em um tour dentro do centro de reabilitação.