Primeira atração turística da Flórida custava 5 centavos (e não era parque)

Poucos anos depois, com o fim da Guerra Civil Americana, e as viagens mais fáceis entre o Sul e o Norte, americanos do Norte passaram a chegar por barcos a vapor que subiam o Silver River.

É nessa época que entra o segundo nome na história: Hullam Jones. Ele colocou um painel de vidro no fundo de um barco a remo em 1878 e assim criou a primeira atração turística da Flórida. Cobrou cinco centavos de cada passageiro para levá-los a navegar pelas águas super azuis da Silver Springs.

Os passeios em barco com fundo de vidro fazem sucesso até hoje Imagem: Getty Images

O sucesso é auto explicativo: é só ver que, desde aquela época, os barcos com fundo de vidro (conhecidos mundialmente como os glass-bottom boats) continuam fazendo o passeio que é adorado por quase dois séculos (agora por US$ 14 para meia hora, mais US$ 2 para entrar no parque).

Basta embarcar e assistir ao mundo submarino passando sob os seus pés — peixes, algas e até barcos naufragados de povos antigos da região — tudo isso sem receber um pingo de água no corpo.