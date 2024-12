MasterChef Confeitaria: onde provar em SP doces de participantes e jurado

Imagem: Tales Hidequi

Volta e meia a discussão ressurge entre bartenders e cocktail geeks: temos uma coquetelaria brasileira? Digo que sim, apesar de a corrente contrária defender que as bases, as estruturas de criação de um coquetel, são todas importadas.

Vou pela linha antropofágica, de assimilação e recriação, embora acredite que certas misturas tenham surgido como produto original do nosso embate de culturas, embebidas pela fartura de cachaça, açúcar e sumos de frutas.

Se quiser ter uma aula prática do que é coquetel com cara de Brasil, há dois bares a visitar. O novo A Casa da Esquina é extensão do restaurante Animus, da chef Giovanna Grossi, e leva para a taça sua delicada pesquisa de ingredientes, a cargo do bartender Pedro Piton.

O Banqueta transpira brasilidade. A carta atual, criada por Igor Bauer e Erika Mendes, é uma fartura de frutas, castanhas e temperos de todo o país. A coleção de 13 coquetéis é dividida em regiões e abre um vasto panorama de sabores.

Imagem: Divulgação

A Casa da Esquina

Dá para fazer uma "refeição" com os drinques da casa. Ela começa com coentro, tô dentro (R$ 36), mescla de tequila com pimenta de cheiro, coentro e limão. A sobremesa é manjar de abacaxi (R$ 39), com cachaça em amburana, rum, abacaxi tostado e ar de coco com cardamomo. No final, tem cafézin (R$ 42), que brinca com a estrutura do negroni ao misturar cachaça em carvalho, vermute com café e Campari. Atenção para o trio de batidinhas (R$ 20 cada) de jabuticaba, coco queimado e cajá com cumaru. Vai lá: R. Vupabussu, 329, Pinheiros. @a.casadaesquina