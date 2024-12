Reportagem do UOL sobre a história do pão em SP vence prêmio de jornalismo

Tonhão, da padaria Estado Luso Imagem: Fernando Moraes/UOL

A repórter Flávia G. Pinho e o fotógrafo Fernando Moraes mergulharam na rotina do padeiro Antônio Alves Rocha, o Tonhão, que há 33 anos comanda na Estado Luso, na Vila Pauliceia, a produção do pãozinho francês multicampeão como o melhor de São Paulo no prêmio Padocaria.

Ao longo de cinco décadas, somando todos os empregos, ele viu muita coisa mudar no setor. Lembra que as equipes tinham uma forma diferente de dividir as tarefas, imposição de um tempo em que não havia máquinas ou ingredientes para suavizar a vida do padeiro

Imagem: Fernando Morais/UOL

A reportagem conta a trajetória de Tonhão, desde sua vinda do Crato, no Cariri Cearense, a São Paulo, revela os segredos para produzir um pãozinho com casca fina e crocante e miolo branquinho, e aborda todas as mudanças que ele acompanhou no setor nas décadas dedicadas à panificação.

* Leia a reportagem completa clicando aqui.