Como é jantar nos restaurantes japoneses mais bem falados de São Paulo

Imagem: Divulgação

Goya Zushi

Embora a degustação (R$ 490) só tenha início às 19h, Uilian Goya e a equipe chegam ao restaurante de manhã para trabalhar no pré-preparo da refeição, que é especial do começo ao fim. O shari (arroz) surpreende pela acidez do tempero de vinagre envelhecido, o que confere complexidade ao sushi. Ele equilibra a gordura do atum otoro maturado, uma das etapas mais esperadas da noite, assim como o hand roll de atum, temperado com cebolinha e gengibre. "Apesar da roupagem moderna, a tradição e a autenticidade são o centro do sabor", explica Uilian. Vai lá: Alameda Franca, 1151, Jardins. @goyazushi

Imagem: Rubens Kato

Kanoe

Conseguir um lugar no balcão de Tadashi Shiraishi costuma levar cerca de 45 dias. Além da sensação de exclusividade, os clientes buscam uma experiência única. Construída nos mínimos detalhes, a refeição é classificada pelo chef como "quase cerimônia". Durante 3 horas, funcionários e clientes celebram a cultura japonesa em sua simplicidade e sofisticação. A degustação é estruturada em 18 etapas. Entre elas, estão o atum bluefin espanhol maturado e um bolo de omelete japonês (tamago), servido quente com mel de jataí. Vai lá: Alameda Itu, 1578, Jardins.. @kanoerestaurant

Imagem: Thays Bittar

Kuro

Os dez clientes se sentam no balcão para assistir a um espetáculo (gastronômico, é claro). Os protagonistas são os próprios ingredientes, muitas vezes importados do Japão pelo chef-executivo Gerard Barberan. É o caso do wasabi fresco, que vem de Nagano e entra em sushis primorosamente preparados pelos sushimen, como o de atum selado no carvão. A degustação, com 15 etapas, custa R$ 460 e é realizada exclusivamente com reserva. Vai lá: Rua Padre João Manuel, 712, Cerqueira César. @kurorestaurante