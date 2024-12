Pretona BBQ, a chef da periferia de SP que aposta no churrasco brasileiro

Há uma preciosidade no retrato fiel da mulher brasileira que move céu e terra pelos seus e não seria diferente com a Chef Pretona BBQ, especialista em churrasco que o Cozinha das Quebradas, série de Nossa, te convida a conhecer no seu mais novo episódio.

Baseada no Parque do Lago, Zona Sul de São Paulo, Pretona BBQ é a persona por trás da Tatiana, mãe de três filhos que afirma: "Se o Brasil não é para amadores, imagina a quebrada?!".