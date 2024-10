Um roteiro pela história do pão em SP, da padaria centenária à moda coreana

É por isso que nos próximos parágrafos você encontra um roteiro pela história do pão em São Paulo.

Mais que antiga, centenária

Cem anos é pouco perto da primeira vez que se comeu um pãozinho de farinha branca em terras brasileiras — os registros são lá do período colonial. Mas a popularização e a venda ganharam força com a construção do moinho Matarazzo, em 1900, e com a imigração italiana, cujo auge rolou entre 1870 e 1930.

Essa herança pode ser vista em endereços centenários que seguem na ativa. É o caso da Padaria Carillo.

Foto antiga da família Carillo: o uso do termo 'pão caseiro' tem um porquê Imagem: Arquivo pessoal

De Nápoles à capital paulista, Raphaelle Carillo foi um dos expoentes do pão levemente cascudo.