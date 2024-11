Muito além do sobrenome, Thomas Troisgros quer viver de 'comida gostosa'

Chef Thomas Troisgros Imagem: Tomás Rangel

Ser ou não ser, não é uma questão

Nascido, crescido e formado entre os livros do avô Pierre (um dos precursores da Nouvelle Cuisine ao lado do irmão Jean) e sob influência do tio Michel (o três estrelas Michelin do Maison Troisgros na França) e do pai, Claude, radicado no Brasil desde 1979, Thomas já quis outros rumos na vida.

Entre o marketing cursado por seis meses e o futebol — paixão que desejava como profissão na adolescência. "Já quis ser algumas coisas", conta.

Houve também a vontade de nem sair do ambiente de restaurante, mas com o olhar da hotelaria — o que estaria lá tão longe do DNA, uma vez que a dinastia Troisgros começou com um hotel em Roanne, comandado por Jean-Baptiste e Marie, bisavôs de Thomas.

Para arrancar o band-aid das perguntas óbvias, Thomas não se esquiva de comentar o peso do sobrenome e do legado.