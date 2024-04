Casa de Troisgros no Rio está entre melhores novos restaurantes no mundo

O Rio de Janeiro já dá boas demonstrações que dividirá com São Paulo o título de capital gastronômica no Brasil.

Não à toa, a cidade tem sido sede para eventos que colocam seus chefs no mapa do mundo da alta gastronomia, como a edição latina do 50 Best Restaurants em 2023 e novamente em 2024, além do anúncio dos recomendados e estrelados Michelin cariocas e paulistas de 2024.

Nesta quarta (24), mais um sinal que os olhos do mundo se voltam para sabores cariocas - com toques franceses. O Oseille, de Thomas Troisgros foi eleito uma das melhores novidades no mundo em 2024 pela prestigiada Condé Nast Traveller.