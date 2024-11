Coma como um romano: capital italiana tem cozinha sem frescura e bem raiz

Coda alla vaccinara Imagem: Getty Images/Foodcollection

Entre os pratos de carne, que nunca são consumidos junto com a massa, estão a coda alla vaccinara, que é a nossa conhecida rabada, que é feita com um belo cozido com molho de tomates que, em algumas famílias, leva até uva passada; saltimbocca alla romana, um finíssimo filé de vitela puxado na manteiga com prosciutto crudo e sálvia; e trippa alla romana, um ensopado com tripa, tomate e pecorino.

Também não podem faltar os diversos preparos de abbacchio, o cordeiro, que é bem presente na mesa romana, sobretudo aos domingos e em épocas festivas como Natal e Páscoa.

Onde provar:

Pecorino: Via Galvani, 64, Testaccio. www.ristorantepecorino.it (sem Instagram)

Flavio Al Velavevodetto: Via di Monte Testaccio, 97, Testaccio. @alvelavevodetto

Taverna dei Fori Imperiale: Via della Madonna dei Monti, Monti (Coliseu). @latavernadeiforiimperiale

Doces

Esse é um item onipresente na cultura italiana. Todo dia e em vários momentos do dia. A começar pelo café-da-manhã que é, religiosamente, do reino do açúcar.