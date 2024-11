Cabeça de porco é iguaria comum na Ásia e defendida por chefs famosos

Na Coreia do Sul, o "pyeonyuk" envolve um preparo detalhado, no qual a carne é fervida, prensada e fatiada finamente, sendo consumida em celebrações e acompanhada por condimentos. Esses pratos não apenas utilizam a cabeça de porco como um ingrediente básico, mas simbolizam o respeito pelo alimento e a valorização integral do animal.

Guanciale Imagem: Getty Images

Em Portugal, o cabeça de xara, um patê feito com as partes moles da cabeça do porco, com excepção do cérebro, também faz sucesso na região do Alto Alentejo.

"Na culinária italiana, o macarrão carbonara utiliza guanciale, que é a bochecha. Ela é mais macia que o bacon, não tem uma capa de gordura, a gordura é entremeada".

Por aqui

No Brasil, ela surge como ingrediente de pratos como a feijoada e o sarapatel. A presença de colágeno e o sabor intenso da carne tornam a peça um elemento importante em pratos que buscam aproveitar integralmente o animal.