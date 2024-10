Eu vou tomar um tacacá: 4 lugares para conhecer a Amazônia sem sair de SP

Casa do Saulo

Imagem: Divulgação

Sucesso absoluto às margens do Rio Tapajós, em Santarém, no Pará, o restaurante do chef Saulo Jennings chegou a São Paulo em abril. O menu valoriza ingredientes amazônicos, caso do tacacá (R$ 33) feito com tucupi, jambu e camarão servido e do tambaqui de banda na brasa (R$ 324 para partilhar).

Rua Gomes de Carvalho, 1666, Vila Olímpia. @casadosaulosp

DaSelva Peixaria Amazônica

Imagem: Divulgação

Os empresários Yanna Freitas e Jorge Aguirre, de Manaus, abriram no centro uma casa de decoração vibrante para oferecer ao público o melhor da culinária manauara. O pirarucu, peixe de rio mais celebrado da região, é a estrela da moqueca (R$ 65 a meia porção), servida com arroz e farofa de farinha de Cruzeiro do Sul, no Acre.

Rua da Consolação, 41, Centro. @daselva_br