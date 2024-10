Michelin intimidava clientes: restaurante italiano decide devolver estrela

Para o time da casa, manter o status de um restaurante Michelin trouxe níveis "incríveis" de estresse e o resultado "não os representava mais".

À Vanity Fair italiana, Stefano Terigi — segundo membro do trio de chefs do Giglio; além de Rullo, Lorenzo Stefanini completa a equipe — explicou que a estrela acabava interferindo até nas decisões da cozinha nos últimos tempos.

"Hoje, após cinco anos de estrela Michelin, não a queremos mais, queremos encontrar aquele desejo de nos divertir que perdemos. A estrela Michelin é uma honra, mas também impõe um estilo e um tipo de pressão na escolha do menu e da atmosfera do lugar, que não é mais nosso. Nós entendemos que queremos voltar a ser um restaurante para todo dia e para todas as ocasiões, onde clientes possam aproveitar a experiência e curtir um ambiente alegre. Queremos trabalhar com um sorriso."

Antes do reconhecimento, o Giglio servia cerca de 35 mil pessoas, depois passaram a servir apenas 11 mil, ainda de acordo com a revista. E os preços subiram. No início, o cardápio ainda refletia as raízes da casa, mas eles perceberam que tentar manter as duas realidades ao mesmo tempo era inútil e passaram a tentar oferecer "o estilo Michelin".