Jamie Oliver abre casa em SP e entrega receita favorita de uma panela só

Falou em pub, a primeira palavra que vem à cabeça é cerveja. A segunda: fish and chips. E é ele um dos grandes sucessos da mais nova marca de Jamie a chegar no Brasil. Aberta no último mês em São Paulo, o Jamie Oliver Kitchen fica no mesmo imóvel onde ficou o Jamie's Italian por 10 anos.

Jamie Oliver Kitchen de São Paulo Imagem: Tiago Valezi

Melancia e farofa

A proposta é comida gostosa, acessível, baseada em receitas de sucesso do chef-estrela e criações com ingredientes locais em parceira com chef brasileiro Lisandro Lauretti, que comanda os projetos do grupo inglês no Brasil há 12 anos.

Antes de São Paulo, Brasília foi a cidade a receber a primeira unidade da marca, em 2021. A marca também está presente nas cidades de Berlim (Alemanha), Limassol (Chipre) e Bali (Indonésia).