Chef Paulo Machado lança nova série inédita sobre a Catalunha

Por: Flávia Viana

A gastronomia e a aventura se encontram no novo canal do Chef Paulo Machado no YouTube. Em uma jornada emocionante por destinos fascinantes ao redor do mundo, o chef explora sabores inusitados, revela delícias locais e compartilha dicas valiosas para tornar suas viagens ainda mais especiais. Uma das grandes atrações do canal é a série inédita sobre a Catalunha, região da Espanha que, neste ano, ostenta o título de Região Mundial da Gastronomia 2025. Conhecida como o berço da gastronomia molecular e por ter a maior concentração de estrelas Michelin por milha quadrada, a Catalunha é um paraíso para os amantes da boa comida. "Faz tempo que eu quero ter um canal de gastronomia no YouTube voltado para as minhas expedições e curiosidades, além disso falar um pouquinho da minha história na gastronomia. Tudo isso, e muito mais, você encontra no canal do chef Paulo Machado, uma viagem de sabores.", comemora o chef.