Casa estrelada que levou Japão ao Rio faz filme: 'Cena gastronômica mudou'

O restaurante

Em uma casa com apenas oito lugares, a cozinha comandada pelo chef André Kawai, oferece 15 etapas compostas por preparos clássicos e peixes selecionados no dia ao estilo omakase - expressão que significa "deixar-se levar pelas escolhas do chef". Ou seja, nada de cream cheese, azeite trufado e frutas.

Presidente da Nagoya Sushi School e da Associação Geral de Sushi do Brasil (AGBS) desde 2013, o "itamae" Kawai esbanja todas as técnicas e ingredientes e cuidados adquiridos em mais 35 anos de Japão.

André Kawai no San Omakase Imagem: Tomas Rangel

Cortes akami (mais magro), chutoro (mais suave e macio) e otoro (mais gorduroso e macio, retirado da barriga), retirados tanto do maguro (atum) quanto do bluefin, são combinados a frutos do mar nobres, como uni (ouriço), unagi (enguia) e hotate (vieira), e peixes menos óbvios, tais como pargo, tainha, olho de cão e prejereba.

Preparos tradicionais, como o dashin tamago (omelete japonesa cremosa) ou do shari (arroz temperado) são realizados na presença dos comensais todas as noites. Periodicamente, a casa importa o wasabi fresco produzido na região de Shizuoka, que é ralado na hora do serviço.