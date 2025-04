Existe carbonara perfeita? No dia dela, chefs dão dicas para a massa ideal

Para Ailton Piovan, chef e fundador da Cantina Piovanelli, em São Roque, o segredo está na base: "refogar bem o guanciale, em fogo baixo, bater os ovos com o queijo antes e misturar tudo fora do fogo, só com o calor da massa. Esse é o be-a-bá do carbonara clássico", compartilha.

Spaghetti Carbonara, do Sky Hall Garden Bar Imagem: Belle Ribeiro

Marco Renzetti, do Fame e do Nino, acredita que independentemente de seguir à risca a lista de ingredientes do tradicional carbonara, o primeiro pilar é a qualidade deles.

Mas como isso é muito relativo, eu acrescentaria mais um detalhe: o equilíbrio entre eles. A carbonara muitas vezes peca pelo excesso de alguma coisa — excesso de pimenta, de sal, de ovo, de queijo — e aí a gente cai naquela carbonara queijosa, que fica enjoativa.

Guanciale, a 'alma' do carbonara

Mesmo entre as produções do embutido-base para o molho, há guanciales e guanciales.