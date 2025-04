Do Cynar ao Jurubeba, 'bebidas de boteco' têm redenção nos bares modernos

"Resfriado não me pega, resfriado não me agarra. De norte a sul, de leste a oeste todos pedem Conhaque de Alcatrão de São João da Barra", cantava um jingle do passado (tem no YouTube).

Até hoje há quem acredite em seu poder terapêutico, em harmonia com leite ou mel e limão. Não só para gripes e resfriados, mas para dar aquele up na potência sexual masculina.

O grupo Thoquino, fundado por Joaquim Thomaz de Aquino Filho, produz outros clássicos de boteco. A queridíssima Xiboquinha (cachaça com mel, cravo, canela, limão e outras ervas) nasceu em 1952, e a Cachaça Praianinha, em 1944.

Investimento: cerca de R$ 25 (900 ml)

Brasilberg

Nos anos 70, o ator Milton Moraes foi garoto-propaganda de Underberg, em pelo menos dois reclames (era assim que se chamava) na TV. "Underberg é na caninha!", ele assegurava, sugerindo a mistura do bitter com cachaça. "A moda é soda" (afff) foi o slogan bolado para vender Underberg com gelo e soda limonada (tem no YouTube também).