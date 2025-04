A ilha italiana da Sicília é linda e não decepciona na taça

UMA UVA:

Frappato

A frappato é uma uva delicada, de casca fina, que, como varietal, entrega um vinho leve e frutado, com aromas de frutas vermelhas e especiarias, ótimo para acompanhar charcutaria, vegetais, aves e até alguns peixes e frutos do mar típicos da culinária siciliana, com passas, azeitonas, tomates secos e pimentões. Alegre, é perfeito para piqueniques. No mercado internacional, é mais comum em cortes com a nero d'Avola, formando o Cerasuolo di Vittoria.

SAIDEIRA

Um vinho de frappato

Nem sempre é fácil encontrar varietais dessa uva no Brasil. Existem algumas versões baratas na internet. Mas a dica de hoje é o COS Frappato 2022 IGP Terre Siciliane, um vinho vibrante, com notas de frutas vermelhas, ameixas, figos e algo de terroso. Custa R$ 237,15 no site da importadora.

O barato da semana (falhou)

Não consigo recomendar os três sicilianos tintos abaixo de R$ 100 que provei. Não conheço o Parthenium DOC Sicilia Grillo 2023, um vinho da gigante Pellegrino. Lojas dizem que tem aromas cítricos e florais e acidez refrescante. É meio-seco. Dá pra achar por uns R$ 60.