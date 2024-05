De estrelas a suicídios: como o Michelin virou o guia n°1 da gastronomia

Contrataram clientes disfarçados, chamados de inspetores, para determinar se um restaurante era um estabelecimento de refeições que valia ou não a pena visitar— eles tinham que ir, comer e fazer uma avaliação detalhada de cada um deles.

A partir disso, definiram uma métrica — composta de 1 a 3 estrelas — para classificá-los que transformou e influenciou a maneira de se avaliar restaurantes em todo mundo.

O sistema de classificação se aperfeiçoou no decorrer dos anos, mas ainda hoje as classificações implementadas na década de 1930 permanecem: uma estrela significa que o restaurante "vale a pena parar", duas que ele "vale a pena um desvio" e três significa que "vale a pena uma viagem específica".

A Michelin é hoje uma empresa avaliada em quase US$ 25 mil milhões e o seu guia, presente em três continentes (América, Europa e Ásia), abrange mais de 30 mil restaurantes — cerca de 75% deles com apenas uma estrela.

França e Japão são os países com maior número de restaurantes com estrelas no mundo, respectivamente. Também são os dois com mais estabelecimentos que receberam a cotação máxima (3 estrelas) do guia — cada um com mais de duas dezenas cada.

O Brasil no caminho

Há edições da França ao Japão (os dois países com maior número de restaurantes com a cotação máxima), da Alemanha a Abu Dhabi, da Malásia à Estônia. Até este ano, o Brasil era o único país da América Latina com uma versão do guia, cuja primeira edição foi realizada em 2015.