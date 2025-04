Banana folhada na air fryer rende lanche fácil e delicioso; veja a receita

Sem ideia para um lanche da tarde ou café da manhã? O episódio de hoje de Viralizou, Testei pode te ajudar nesta tarefa.

Caio "Brogui" Novaes testa a banana bites, receita que bombou nas redes. É uma bananinha folhada feita na air fryer que leva só três ingredientes — ou só dois, se você não for muito fã ou não tiver gergelim em casa.

Confira no vídeo o passo a passo e as dicas do Brogui e, abaixo, a receita escrita completa.