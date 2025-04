Fácil de fazer, a panquecona assada será seu café da manhã preferido; veja

Acordar, colocar um som, passar um café e fazer essa panquecona assada com tranquilidade... Essa é a proposta da Mari e do Esdras na estreia da série "Coma lá em casa", que você pode acompanhar no Instagram de Nossa e também do Toca, o canal de música do UOL.

O casal faz parte do Squad Nossa, o novo time de criadores de lifestyle do UOL, e traz em seus vídeos o prazer de cozinhar em casa, cercado pelas paisagens do Cerrado. E cada receita é embalada por uma música — a escolha para a panquecona (também chamada dutch baby) foi "Vida", sucesso na voz de Gilberto Gil. Dê o play, sinta a vibe, inspire-se, e veja a receita completa abaixo.