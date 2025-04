Nada de mate com limão: agora é o chope a sensação nas areias de Copacabana

É que "no Rio tem mulata e futebol. Cerveja, chope gelado, muita praia e muito sol?". Se o clássico funk dos anos 90 ganhasse uma versão atual, certamente os MC's incluiriam o endereço — não do baile, mas do trabalho — de Maryana da Silva, 23.

A moradora de Bangu transformou um tonel numa bomba de gasolina vintage e incluiu no vasto cardápio das areias de Copacabana uma cerveja artesanal leve e refrescante, ideia inovadora na cidade.

"Moro no Rio há 45 anos e é a primeira vez que eu vejo algo assim. Carioca que quer trabalhar, é só ter boa vontade. Está de parabéns, viu?", elogia a cearense Inês Maia, 60, enquanto saboreia o chope artesanal da paranaense Colina numa tarde de sábado de outono que teimava em ser verão.