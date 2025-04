Vinho com aroma de sorvete de morango? Provamos cepa rara no Brasil

O "Vamos de Vinho" desta semana dividiu uns copos com Thais Bilenky, apresentadora do videocast "A Hora" no Canal UOL.

O vinho escolhido foi um frappato, casta típica da Sicília, no sul da Itália, e muito pouco conhecida no Brasil. " Até na Itália às vezes é difícil encontrar", diz Vinicius Mesquita.

A brincadeira faz parte do quadro em que convidados tentam identificar as notas do vinho em discussão no episódio da semana.