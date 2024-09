Boteco? Cantina? Bodegón! Clássico portenho se renova em Michelin acessível

Comidas simples, acessíveis, mesas para reunir os amigos e a família, camisas de time, música alta, assim como as conversas. Os bodegones oferecem uma curiosa mistura de referências que são a cara de Buenos Aires.

Animados no começo do século 20 por imigrantes espanhóis e italianos que vieram ao sul tentar a vida, estes locais fazem parte da identidade portenha tanto quanto as parrillas. Porém, entre milanesas e flans com dulce de leche também sofreram um tanto com a modernidade, as comidas rápidas e globalizadas e a fuga do público mais jovem e alheio a nostalgias.