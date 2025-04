Mais barata e macia como filé mignon, entranha tem seus segredos

A entranha se popularizou na cultura argentina e conquistou paladares ao redor do mundo pelo sabor e suculência ímpares.

Apesar do nome, a entranha em nada tem a ver com as vísceras. Extraída do músculo do diafragma, próximo à costela, a peça apresenta fibras aparentes que cruzam o corte de ponta a ponta. Por esse fator, geralmente é associada à fraldinha.

Como chegou ao Brasil

O chef Tomás Peñafiel¸ que comanda a Chimi Parrilla, em São Paulo, explica que a entranha demorou a ingressar no mercado brasileiro por uma questão de raça.