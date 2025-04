Fã de pizza e alfajor, papa Francisco levou política e espirito à mesa

Os alimentos produzidos ali são transportados quase diariamente para as cozinhas do Vaticano — especialmente para a Casa Santa Marta, onde o Papa Francisco residiu e fazia suas refeições, e também para os refeitórios que alimentam o clero e os trabalhadores do Estado vaticano.

Francisco sempre pedia refeições leves e sem excessos. Por recomendação médica, teve de reduzir o consumo de massas e evitar alimentos picantes ou gordurosos.

Amante da pizza

Apesar disso, era um amante da gastronomia. Como bom argentino, apreciava alfajores e mate, mas era apaixonado mesmo por pizza — paixão que só cresceu com sua convivência próxima com a culinária italiana.

Chegou a celebrar seu aniversário de 81 anos com uma pizza de quatro metros de comprimento, com uma vela no centro — e convidou um grupo de crianças atendidas por uma clínica pediátrica do Vaticano para compartilhar o banquete.

Embora não pudesse frequentar as pizzarias a poucos quilômetros do Vaticano, certa vez afirmou que um de seus desejos mais humanos seria sair disfarçado e comer em uma pizzaria como qualquer pessoa comum.