Gaúcho ganha copa de baristas e representa Brasil em competição no Japão

Entre 80 participantes, o porto-alegrense Lorenzo Tassinari levou a melhor na final nacional da Copa Hario, nova competição de baristas realizada nessa segunda em São Paulo.

Com a melhor colocação, Lorenzo vai competir com sete representantes de outros países na Specialty Coffee Association of Japan (SCAJ) em setembro e conhecer a fábrica da Hario no Japão.

"Há 10 anos que eu consumo café especial. E sempre tive muita curiosidade, estudei muito", conta Lorenzo, que tem uma confeitaria que serve, claro, um bom cafezinho em Contagem, Minas Gerais.