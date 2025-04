'Prêmio não é politicagem': como pizzaria de SP ganhou como a n°1 latina

É uma pizza individual, macia, portanto, não é crocante. É muito fresca porque ela passa pouco tempo no forno, então as coisas não cozinham demais, não derretem, não gratinam. Aí você começa a ir para como a Unesco reconheceu a arte do pizzaiolo napolitano .

Pizza ragù de wagyu com tomate San Marzano DOP, da Leggera Pizzeria Napoletana Imagem: Gui Galembeck

Opa, atenção: é a arte da pizza, não a pizza em si.

"Por isso que eu, André, tenho uma pizzaria napolitana, às vezes um pouco diferente de uma outra pizzaria napolitana. Porque ali tem a minha assinatura, de como eu enxergo o meu produto, como eu quero que ele saia no final, como eu quero que o meu cliente receba essa minha expressão da arte", explica.

E quem ficou curioso para saber qual foi a saída diante do pedido de uma pizza de frango, a atendente evocou Nápoles à Rua Capitão Pinto Ferreira num segundo:

"Não temos frango. A senhora conhece a pizza napolitana? (aponta o cardápio). Temos as 'rossa', com base de molho do melhor tomate do mundo, e as 'bianchi'...". A cliente conquistada arregala os olhos e vê a tradição sendo novidade e abrindo o apetite.