Qual o dia certo de comer feijoada? Saiba como surgiu o hábito brasileiro

Com isso, pensões viraram restaurantes e reforçaram o hábito para facilitar o dia a dia. A operação, as compras e a própria rotina dos clientes ficava simplificada, pois nem era preciso de cardápio para saber o prato do dia.

Atualmente, sábado é o mais próximo de um dia universal para se jogar numa pratada de feijoada. Não tanto pela associação à rotina dos trabalhadores, mas, pelo contrário, pelo seu caráter celebratório.

"Comida de dia de festa", como definiu Câmara Cascudo. Por isso, é mais comum servi-lo em dias em que muitos estão de folga, seja em Florianópolis seja no Recife.

A questão do dia da semana é mais relevante no eixo Rio-São Paulo. Cariocas cultivam o hábito das sextas-feiras e paulistanos, das quartas (além do sábado, comum a ambos).

O tema motiva debates no fórum Reddit e mexeu na programação da cozinha do Palácio dos Bandeirantes. Em 2023, primeiro ano do carioca Tarcísio de Freitas no comando do governo paulista, os restaurantes da sede do governo mudaram a programação.

A feijoada, sempre servida às quartas, passou para sexta-feira. O virado à paulista, tradição das segundas em São Paulo, foi para quarta.