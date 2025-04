Torta de castanha-do-pará com queijo vai te surpreender; veja a receita

Que tal testar uma receita diferente de torta? A chef Aline Guedes, do time de criadores de gastronomia do Squad Nossa te propõe uma combinação fora do convencional: castanha-do-pará com queijo meia cura.

O resultado é uma fatia que mescla o salgadinho do queijo com a sabor da semente brasileira, sem pesar tanto no açúcar. Mas se você é do time formiguinha, a dica de ouro é servir com a goiabada mole por cima da torta ou com sorvete de creme. Dê o play e veja o passo a passo e, abaixo, a lista de ingredientes e o modo de preparo completos.