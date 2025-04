Hoje é dia de churrasco! Como dominar as carnes na brasa como um parrillero

Paixão nacional ao lado do futebol e do carnaval, o churrasco é uma instituição e ganhou até um dia para ser comemorado: 24 de abril. A carne na brasa faz sucesso de norte a sul do país e, hoje, é influenciada também pelas culturas "carnívoras" dos vizinhos argentinos e uruguaios.

Léo Salomão, chef parrillero do Pobre Juan (@restaurantepobrejuan), acredita que a popularização das parrillas no Brasil tem a ver com a praticidade e a excelência das carnes uruguaias e argentinas. Para chegar a esse alto padrão, a técnica faz toda a diferença.