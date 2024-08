'Bunda-mole eu nunca fui': Alex Atala dá cara a tapa por cozinha brasileira

A próxima paixão já tem nome e lota o scroll do celular de Atala: ariá, uma planta de folhagem densa e raízes tuberosas, como pequenas batatas, encontrada também em território amazônico. No Pará, Amazonas e Amapá pode parecer comum, mas o desejo de Atala é se espalhar pelas cozinhas de São Paulo e do mundo. "Daqui a uns anos a gente come ariá junto", profetiza.

Gastronomia como vitrine

Alex Atala: "Bunda mole eu nunca fui" Imagem: Fernando Moraes/UOL

No seu papel como chef, dono de restaurantes e apaixonado por ingredientes, técnicas e processos, Atala vê com bons olhos as tendências da gastronomia.

"A gente passou um momento em que os chefs já não queriam nem ouvir falar mais falar de Amazônia. Do mesmo jeito, com o Pantanal, sul do Brasil. É importante que a gente crie essas ondas e, com elas, mais profissionais que comecem a se debruçar sobre esses temas".

Segundo Alex, hoje passamos por um momento de fusão da cozinha brasileira - "e me faz muito feliz fazer parte disso. Houve e haverá exageros, mas o legado será positivo".