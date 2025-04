Nem carne, nem bacalhau: receitas de peixes dos chefs para sua Páscoa

Mil Folhas de Mandioquinha:

Descasque a mandioquinha e fatie-a no sentido do comprimento em uma mandolina, com espessura de 1 a 2 mm. Em uma assadeira untada, monte camadas alternadas de mandioquinha, manteiga derretida e uma pitada de sal, até atingir aproximadamente 3 cm de altura.

Cubra com papel-alumínio e asse em forno preaquecido a 160°C por cerca de 1 hora. Resfrie com peso por cima para compactar. Corte em retângulos de aproximadamente 3 x 2 cm e, antes de servir, doure as extremidades com as camadas visíveis em uma frigideira ou chapa quente, realçando a coloração e a textura.

Emulsão noisette no azeite:

Cozinhe as batatas com casca até que estejam bem macias. Descasque ainda quentes e bata no liquidificador ou na Thermomix junto com o creme de leite, o sal e a manteiga já transformada em noisette e incorporada ao azeite. Bata até obter um creme bem liso.

Transfira para um sifão térmico, enchendo até a metade. Adicione uma carga de gás, agite bem e deixe o sifão descansando em banho-maria aquecido. Use somente no momento de servir.