Rio tem melhor hotel da América do Sul; resort na Bahia é 6º no mundo todo

O Fasano foi coroado o favorito absoluto no continente com uma nota 99,71 (de 100 pontos possíveis) pelo seu serviço, mas ele não aparece sozinho no top 20: outros oito hotéis brasileiros conquistaram a honraria, bem à frente dos quatro hotéis peruanos, outro país bem representado na lista. É importante notar que o Brasil monopolizou o pódio — todos os três primeiros lugares são nossos, com dois hotéis cariocas e um gaúcho.

Hotel Fasano Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Fasano

Com localização privilegiada na Praia de Ipanema, o Fasano possui uma vista ampla para três cartões postais: o Arpoador, o Morro Dois Irmãos e o Corcovado. Mas não são apenas as belezas naturais ao redor ou a inspiração na música brasileira que garantem a melhor experiência do continente.

Seu design é um trunfo definitivo: são 89 quartos modernos e minimalistas com banheiros em mármore projetados por Philippe Starck, além de uma imponente piscina de borda infinita no terraço em curvas que remetem ao charme da Bossa Nova. Há quartos de 30 m² a suítes de 130 m², confortáveis e repletos de mimos, além de mobiliário que remete à arte de Salvador Dalí.