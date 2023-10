Pacato e luxuoso na BA: quanto é ficar no resort eleito 2º melhor do mundo

A palavra "Uxua", que dá nome ao negócio, vem da língua dos nativos indígenas Pataxó, e significa "maravilhoso".

Um dos ambientes do Uxua Casa Hotel & Spa Imagem: Alejandra Orosco

Hoje, o resort tem 24 suítes distribuídas pelas 16 casas que prometem exclusividade em suas decoração e arquitetura. Dessas casas, 13 estão em uma área de 9 mil metros quadrados com uma piscina revestida de quartzo Aventurino (segundo o resort, ele tem propriedades curativas), academia, o Uxua Vida Spa & Lab e um atelier. O resort possui ainda um restaurante próprio e uma fazenda orgânica de 17,5 hectares - que fornece frutas, vegetais, ovos e leite para o local.

Mas quanto custa se hospedar neste resort?

Os valores variam conforme as datas e a casa escolhida e foram consultados no site do resort e por telefone. Há um mínimo de duas diárias, com taxa de 15% sobre o valor final. Confira abaixo cada um deles:

A Casinha

Casinha tem duas suítes, 115 m² e além de 600 m² de jardim tropical Imagem: Divulgação

Capacidade: 4 hóspedes

Valor da diária: R$ 4.700 no último fim de semana de outubro.