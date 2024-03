Quer provar as estrelas Michelin da Argentina? O que esperar e quanto pagar

Meu objetivo é não ter limites para criar e que cada prato seja único, não quero ter limites , diz o chef Tomas em entrevista ao UOL.

Quando foi premiado em novembro o menu incluía tartelete de coentro, um blini de cogumelos fermentados com trufa, um pequeno macarón de beterraba com creme de tangerina, e amendoim e sementes de abóbora.

Tomas Treschanski Imagem: Reprodução/Instagram

O menu segue com o gelado "de Anchoa a Anchoa", com anchovas marinadas, gel de limão, gelatina e um pó de maçã congelado com nitrogênio. O "Goloso", um prato que vai na linha "confort food" com um flan de claras, com lagostin e caviar de beluga. Língua curada, pato, garoupa na brasa, são alguns dos ingredientes presentes neste menu com 14 pratos, que se encerra com sobremesas como o sorvete de praliné com "folhas" crocantes de abóbora.

Após a cerimônia do Guia Michelin, em novembro, ficou mais complicado conseguir um espaço no Trescha, a agenda está completa por pelo menos três meses. Um jantar custa em torno de 150 mil pesos (cerca de R$ 879), com harmonização com bebidas com álcool, ou sem, os valores podem variar conforme a escolha do cliente.

O restaurante pode servir menus glúten free, vegetarianos, livre de frutos secos, ou para quem tem alergia com solicitação prévia de pelo menos 48 horas.