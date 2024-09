Onde comer bem em Buenos Aires? Rua tem 'chori' moderno e parrilla asiática

Na fachada, um grande bebezão inflável recebe gourmands, curiosos e fãs do melhor kastusando que se tem notícia - pão brioche tostadinho, com uma pornográfica milanesa bovina (contrariando a tradição japonesa do porco) e maionese japonesa.

No 1810 da mesma Thames, o mergulho em um salão todo vermelho com lâmpadas chinesas e no balcão ao estilo izakaya lotado, barulhento e enfeitado com brinquedos - de Sailor Moon a um mini Atari - revela o que há de mais surpreendente (e doidão) em Buenos Aires.

Balcão do Niño Gordo Imagem: Ornella Capone - Fotografia

Não à toa, 43° melhor restaurante da América Latina pelo 50 Best e recomendado Michelin.

O ambiente vibrante, a trilha no talo e as muitas opções da fusão de parrilla com elementos asiáticos diversos - do tataki ao bao, às sobremesas de chocolate com wasabi e katsuobushi - deixam comensais ora atordoados, ora encantados, mas nunca indiferentes.