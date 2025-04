Por que você deve provar a frappato, uva 'desconhecida' de ilha italiana

No episódio, a dupla de apresentadores discute as principais características da frappato e explicam a comparação com gamay. Assista acima.

Em tempo: no momento da gravação do programa, Mesquita e Barradas acharam difícil encontrar bons exemplares de frappato no mercado brasileiro. Hoje, além dos vinhos mencionados no videocast, é possível encontrar um ótimo exemplar da vinícola COS na importadora Wines4U.

Thais Bilenky experimenta vinho siciliano no 'Vamos de Vinho'

O "Vamos de Vinho" desta semana dividiu uns copos com Thais Bilenky, apresentadora do videocast "A Hora" no Canal UOL. O vinho escolhido foi um frappato, casta típica da Sicília, no sul da Itália.

"Sinto notas florais. É um vinho brando. Eu sinto algo que parece uma planta", disse a colunista, que não identificou o aroma de sorvete de morango que Vinicius Mesquita disse haver no vinho. "Embora seja suave [não no sentido técnico, de doce], é um pouco amargo", complementou.