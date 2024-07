'Torre da Amargura' e mais arranha-céus abandonados e macabros pelo mundo

Em 2015, o Golding Finance 117 alcançou o seu ponto máximo, 597 metros de altura, o que o teria tornado na época o quinto prédio mais alto do mundo se tivesse sido finalizado. Mas a obra, que começou em 2008, até hoje não acabou. Com previsão inicial de inauguração em 2014, o edifício de 128 andares já foi paralisado e retomado, mas as dificuldades financeiras reajustaram este prazo inicialmente para 2018/2019 e, agora, indefinidamente.

Em 2021, as autoridades chinesas — que enfrentam uma epidemia de projetos ambiciosos que nunca chegam ao fim — decidiram limitar a possibilidade de outro Goldin Finance na paisagem: prédios de mais de 500 metros não podem mais ser construídos no futuro próximo, de acordo com reportagem da BBC.

4. Sathorn Unique Tower, em Bangcoc, na Tailândia

Sathorn Unique Tower, em Bangcoc, na Tailândia Imagem: Stephen J. Boitano/LightRocket via Getty Images

Popular hoje entre os chamados exploradores urbanos, a Sathorn Unique Tower é o mais famoso arranha-céu abandonado de Bangcoc. Iniciada em 1990, a obra foi interrompida pela Crise dos "Tigres Asiáticos" de 1997. Mas outros escândalos envolvem o endereço como, por exemplo, a prisão do arquiteto do prédio, Rangsan Torsuwan, em 1993 por suposto envolvimento em um plano para assassinar o presidente da Suprema Corte do país, Pramsan Chansue, segundo informações da AD e do tabloide britânico The Sun.

Como Torsuwan seria absolvido apenas em 2010, coube ao seu filho Pansit tocar o projeto. No entanto, sem seu arquiteto estelar e com a crise financeira, ficou difícil encontrar investidores. Desde então, ela é conhecida como "Torre Fantasma" e possui um histórico macabro: um homem sueco foi encontrado enforcado no seu 43º andar em dezembro de 2014. Em 2017, o filme de horror tailandês "The Promise" chegou a ser filmado lá. Reza ainda a lenda urbana que o prédio é mal-assombrado porque foi construído sobre um antigo cemitério.