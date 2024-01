Conheça os 10 maiores arranha-céus do mundo; e os 3 mais altos do Brasil

Os mais altos do Brasil

Os três maiores prédios do Brasil estão todos localizados em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Para efeito de comparação, a nossa torre mais perto do céu tem 290 metros. Ou seja, 237 metros a menos que o décimo arranha-céu mais alto do mundo e 538 metros a menos que o mais alto do planeta.

1º: One Tower

O One Tower, em Balneário Camboriú (SC), tem 290 metros de altura e 84 pavimentos Imagem: Divulgação/FG Empreendimentos

Altura: 290 metros