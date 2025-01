Entre bascos, Franco e nazistas, palacete em bairro caro de Paris gera disputa

Simpatizantes do PNV o adquiriram em 1936 e, em 1937, no meio da Guerra Civil (1936-1939), ele se tornou a sede do governo regional basco no exílio. A Guerra Civil Espanhola terminou com a vitória de Franco e sua ditadura (1939-1975), com valiosa ajuda militar da Alemanha nazista.

Em 1940, durante a ocupação nazista da França, a Gestapo confiscou o edifício e o entregou à Espanha de Franco e, em 1943, uma primeira decisão judicial francesa considerou que o edifício pertencia ao Estado espanhol.

O PNV não parou de reivindicá-lo, mas, em 2003, o Supremo Tribunal da Espanha decidiu contra ele, considerando que os nacionalistas não tinham conseguido provar suficientemente que foram eles que o compraram e que a questão parecia judicialmente resolvida.

No final, o governo do socialista Pedro Sánchez transferiu a propriedade, um gesto criticado pela oposição, que o viu como um pagamento de favores.

"O que está acontecendo é a privatização de um bem público para dá-lo a um partido", para que ele possa se beneficiar "dessa propriedade de forma milionária", lamentou Miguel Tellado, porta-voz do conservador Partido Popular (PP), o principal partido da oposição.