Turismo de massa no Japão obriga locais a dormirem em hotéis-cápsula

Os hotéis-cápsula, uma instituição no Japão, oferecem espaços pouco maiores do que o tamanho de uma cama.

Esses quartos minúsculos têm a reputação de serem "miseráveis", admite Kojima. Mas, no final, o empresário encontrou um estabelecimento bastante confortável, com camas de última geração e uma televisão em cada cápsula.

"É limpo, prático e temos um banheiro comunitário tradicional. Meus funcionários dizem que é divertido", diz ele à AFP.

Em Tóquio, os preços de uma cápsula padrão começam em cerca de 5.000 ienes (R$ 181) por noite.

E, embora as tarifas aumentem dependendo da variedade do quarto, elas ainda são mais baratas do que as de um hotel de negócios clássico, que custam, em média, cerca de 20.000 ienes (R$ 788).

Esse preço médio é muito mais alto do que a média pré-pandemia de covid-19, de cerca de 13.000 ienes (R$ 485 pela taxa de câmbio atual) em abril de 2019, de acordo com uma pesquisa do Tokyo Hotel Kai, que agrupa cerca de 200 estabelecimentos.