'Preço de Europa': Argentina cara obriga turistas brasileiros a improvisar

Depois de trilhar um périplo de mais de 24 horas em aeroportos pela América do Sul, a chegada se converteu em caçada por alguém que dividisse um Uber até o AirBnb, locado coletivamente com outros botafoguenses. O preço do transporte estava proibitivo e, desde Ezeiza até o endereço, a corrida saiu por cerca de R$ 300.

À noite, fui com dois amigos ao Puerto Madero, onde estavam outros brasileiros que foram para o jogo. Comer e beber estava inviável, com uma cerveja saindo por R$ 45. Ficamos pouco tempo e procuramos uma carrocinha com choripan, que saiu por R$ 40. Tudo muito caro. Cada coisa que pensávamos em fazer, tínhamos de procurar uma alternativa mais barata , disse Vitorino.

Passado o jogo, comemorado o título, seguia o drama de trancar o fôlego até a viagem de volta para o Rio de Janeiro.

"Voltei no voo das 6h da manhã. Na noite da festa do título, mais choripan? Todo o tempo que estive em Buenos Aires, não sentei nenhuma vez em restaurante para comer. Não havia como", destacou o estudante carioca.

O que explica a alta

A carestia argentina tem explicações de cunho político e econômico. Em termos bastante simples, as medidas radicais de austeridade fiscal patrocinadas pelo presidente Javier Milei provocariam a apreciação do dólar — e a consequente desvalorização da moeda argentina, o peso.