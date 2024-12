Pescador é resgatado três dias após ter sido obrigado a pular no mar

Um caso igual com final feliz

No Brasil, um dos casos mais dramáticos do tipo ocorreu 24 anos atrás, quando um menino nigeriano chamado Eyitope Aiyegbusi, então com apenas 17 anos de idade, embarcou como clandestino em um navio que ia da África do Sul para os Estados Unidos, mas, descoberto, foi lançado ao mar pelo comandante do navio na altura do litoral do Rio Grande do Norte, amarrado a um barril e com apenas um colete salva-vidas.

Gofu Corleoma Imagem: Reprodução

Por pura sorte, após um dia à deriva no mar, o garoto foi avistado e resgatado por um barco de pesca brasileiro, e não só sobreviveu como vive até hoje em Natal, agora rebatizado Gofu Corleoma, após ganhar o direito de permanecer no país - uma triste história, mas que, tal qual a do pescador resgatado na semana passada, teve um final feliz, como pode ser conferido clicando aqui.