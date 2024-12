Sobrevivente de naufrágio que pôs o Brasil na guerra ainda chora ao lembrar

Família não sabia

No naufrágio do Itagiba morreram 36 pessoas, entre marinheiros e passageiros, sendo que algumas delas não propriamente no afundamento do navio, mas quando já haviam sido resgatadas e estavam a bordo do vapor Arará, que também veio socorrer as vítimas do ataque do submarino alemão, mas que acabou também sendo torpedeado por ele em seguida.

"Fiquei traumatizada", diz Walderez, que durante muitos anos escondeu a sua história das próprias filhas".

"Só ficamos sabendo quando já éramos adultas", diz uma delas, a enfermeira Karine, que sempre estranhara o fato de seu avô (o pai de Walderez) andar com um canivete preso ao cinto da calça.

"Só entendi a razão daquilo quando minha mãe contou a sua história e explicou que aquele canivete foi o que o meu avô usou para cortar os fios do telégrafo, que quase o fizeram morrer afogado no naufrágio do navio. Para ele, virou uma espécie de amuleto", diz Karine.

Última testemunha

O pai de Walderez morreu em 1991, aos 87 anos de idade, mas agradecido a Deus por não ter perdido a filha naquele dia.