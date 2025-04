Caçador de naufrágios quer resgatar tesouro de navio irmão do Titanic

Imagem: Reprodução

Na ocasião, após levantar recursos com uma série de investidores privados, Bayerle, que desde a infância usa um tapa-olhos, como os piratas, por conta de um acidente com explosivos - e anos atrás, matou o amante de sua esposa, mas acabou sendo praticamente inocentado pelo júri -, montou uma grande operação de resgate, mas o máximo que conseguiu extrair do interior do navio foram algumas garrafas de vinho e champanhe, todas anteriores a 1900, que embora valessem um bom dinheiro no mercado de colecionadores, nem de longe se aproximavam do que ele buscava.

O fracasso da operação foi creditado às limitações impostas pela profundidade, que impedia que os mergulhadores passassem mais do que apenas alguns minutos dentro do transatlântico, e à ausência de plantas do interior do navio, o que levou os exploradores da equipe de Bayerle a penetrar na parte errada do casco - em vez do cofre, eles foram parar na adega.

Robôs submarinos?

Não se sabe quais recursos Bayerle terá agora, em sua nova tentativa - muito possivelmente, robôs submarinos em vez de mergulhadores.

Mas ele está otimista de que finalmente conseguirá pôr as mãos em pelo menos parte das riquezas que o Republic supostamente transportava, quando afundou, após colidir do outro navio, o SS Florida, 116 anos atrás.