Maior defensor mundial das baleias é solto após cinco meses preso

"Considero que minha prisão fez parte da nossa campanha, porque foi uma oportunidade de divulgar ainda mais a ilegalidade das ações japonesas. Portanto foi válida", disse Watson, que completou não temer que volte a ser preso no futuro.

"Se for para salvar as baleias e ajudar o planeta, sempre valerá a pena", disse o ativista, antes de embarcar para a França, onde vive atualmente, para passar o Natal com seus dois filhos.

Ambientalista controverso

Considerado o mais radical ativista ambiental dos mares do planeta, Paul Watson é um conservacionista controverso, dono de postura sempre firme em favor da proteção dos seres marinhos, e por isso mesmo já condenado a prisão no Canadá, Noruega, Alemanha, no passado.

Por outro lado, já recebeu inúmeros prêmios de reconhecimento da comunidade ambientalista internacional, como o Prêmio Júlio Verne, antes só concedido ao francês Jacques Cousteau, além de ser incluído para sempre no Hall da Fama dos Direitos dos Animais, por suas contribuições para a preservação das espécies marinhas.

Já, para os demais ativistas - como a brasileira Nathalie Gil, da Sea Shepherd Brasil, que foi para Nuuk acompanhar o drama do colega e comemorou sua soltura na manhã de hoje -, Watson é "um exemplo de abnegação à causa das baleias e nada justificaria sua prisão, muito menos no Japão, onde as condições penitenciarias ferem a dignidade humana".